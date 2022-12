Addio a Franco Frattini | l' ex ministro degli Esteri è morto a 65 anni

AGI - Agenzia Italia

Crosetto: 'Una persona speciale e straordinaria' Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reso omaggio via Twitter aFrattini: '. Ci lasci nella notte più speciale e .... Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell'anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria", il tweet di Guido Crosetto, ministro della Difesa. "... Addio a Franco Frattini, una vita per le istituzioni Franco Frattini, ex ministro degli Esteri e attuale presidente del consiglio di Stato, è morto ieri sera. Aveva 65 anni. (ANSA) ...Si è spento la vigilia di Natale al Policlinico Gemelli dove era ricoverato per un brutto male l'ex ministro degli Esteri Franco Frattini. Aveva 65 anni (foto dal web) ...