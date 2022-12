Abbuffate di Natale? Il grasso su fianchi e glutei protegge le donne da ictus e demenza | il nuovo studio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Gli accumuli disue cosce, tipicamente femminili, svolgerebbero in realtà un’importante funzione preventiva per la salute del cervello. Una buona notizia per le tanteche combattono contro le culotte de cheval, ovvero gli accumuli dilocalizzati tra coscia ea forma a ‘bisaccia’ o contro gli hips dips, ia violino. Il team di ricerca del Medical College dell’Università di Augusta negli Stati Uniti ha effettuato studi di laboratorio sui topi e ha scoperto che ilsottocutaneo nellepotrebbe essere uno dei fattori chiave, oltre agli estrogeni, contro l’infiammazione cerebrale, tra le principali cause di, almeno fino alla menopausa. Al contrario, i ...

La Gazzetta dello Sport

Articolo di Paolo Pigozzi Nel periodo delle feste di fine anno si moltiplicano le cene e i pranzi durante i quali è quasi inevitabile - e probabilmente necessario, almeno per la nostra salute mentale -...Tempo di feste e, di conseguenza, anche di potenziali grandi. Per superare questo periodo ...la preoccupazione costante di ingrassare - sottolinea la Caprino - Gustiamo le delizie del, ... Prepararsi alle abbuffate natalizie: i falsi miti Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Per chi soffre di gastrite e reflusso, le maratone di cibo delle feste possono diventare un vero tormento: la nutrizionista Emma Balsimelli ci spiega i modi più semplici per evitare questi problemi, s ...