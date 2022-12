A messa durante le ore di lezione | è polemica per l’iniziativa del “Rita Levi di Montalcini” in provincia di Cremona

(Di sabato 24 dicembre 2022) Santadi Natale al posto delladi grammatica e matematica. È accaduto nei giorni scorsi all’istitutodi Bagnolo Cremasco, cinquemila abitanti indi. Capitanati dalla dirigente Cristina Rabbaglio, consacrata nell’Ordo Virginum, gli alunni delle scuole di ogni grado, dall’infanzia alla secondaria di primo grado e molte insegnanti, hanno partecipato alla celebrazione organizzatal’attività didattica. Anziché andare in classe gli studenti, alle nove del mattino, sono corsi in chiesa dove hanno trovato ad accoglierli il vescovo della diocesi di Crema, monsignor Daniele Gianotti che ha concelebrato con il vicario della parrocchia don Piergiorgio Fiori. Un’iniziativa che, nonostante qualche voce ...

Il Fatto Quotidiano

...fissato dalla Commissione europea (275 euro/MWh ) e inferiore anche alla prima propostasul ... il gas liquefatto, sui mercati globaligli stessi tre giorni lavorativi. Una volta attivato, ...Al fianco dei Principi di Galles, Louis sfilerà per la prima volta verso la parrocchia locale per ladi Natale , una breve passeggiatala quale i Reali sono soliti salutare a fare gli ... A messa durante le ore di lezione, è polemica per l'iniziativa del ... Veronica Gentili ha deciso di ritirarsi. Al suo posto a Controcorrente è comparso un nuovo volto. Ecco cosa sta succedendo.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...