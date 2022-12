Agenzia ANSA

Unaaffollata di turisti e pellegrini - tornati in gran numero dopo il prolungato fermo a causa del covid - si appresta a dare il via alle celebrazioni del Natale. A segnare gli appuntamenti è l'...Tradizione cristiana Secondo quanto riportato dai vangeli Gesù nacque in una grotta dida ... Da qui si diffuse inil mondo anglosassone. In Italia lo avrebbe portato la regina Margherita ... A Betlemme tutto pronto per il Natale, tornati i pellegrini - Ultima Ora Una Betlemme affollata di turisti e pellegrini - tornati in gran numero dopo il prolungato fermo a causa del Covid - si appresta a dare il via alle celebrazioni del Natale.Nella prima decade di dicembre le prenotazioni dagli Usa erano 90mila, seguite da quelle dal Brasile con quasi 28mila e dall’Italia con circa 23mila ...