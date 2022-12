Globalist.it

"La carenza di munizioni rimane molto probabilmente il fattore chiave limitante dell'offensiva russa". Così si legge nell'aggiornamento quotidiano dell'intelligence britannica sulla guerra in Ucraina. ...Il gruppo Wagner, compagnia mercenaria schierata sul terreno in Ucraina, continua a svolgere un ruolo di primo piano nei combattimenti nel Donetsk. Il gruppo ha sviluppato tattiche offensive per ... 007 britannici: "Mosca bluffa, soffre per la carenza di munizioni e di missili" «La carenza di munizioni rimane molto probabilmente il fattore chiave limitante dell'offensiva russa». Così si legge nell'aggiornamento quotidiano dell'intelligence britannica sulla guerra in Ucraina.