Zoe Cristofoli | primo piano mostruoso | davanzale tutto in mostra | bikini al limite – FOTO

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Zoeha oltrepassato tutti i limiti pubblicando in rete un’immagine da sballo:in, che! Zoeè una delle modelle più belle d’Italia: per il suo look inconfondibile ed aggressivo, viene soprannominata ‘La tigre di Verona’. La veneta, nelle ultime settimane, ha vissuto una ‘vacanza’ fantastica in Qatar: ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TGCOM

È stata fotografata anche in Qatar, dove tra l'altro è stata eletta dalla stampa francese come una delle wags più belle insieme a, la compagna di Theo Hernandez. Inoltre, intervistata ...Anche in Qatar dove è stata eletta dalla stampa francese come una delle wags più belle insieme a, la compagna di Theo Hernandez. Un amore vero che Ines ha raccontato alla rivista Elle: ... Zoe Cristofoli coccola il marito Theo Hernandez e il figlio in tribuna in Qatar I due non hanno ufficializzato la relazione perché entrambi sono gelosissimi della propria privacy, ma neppure sentono il bisogno di nascondersi ...Lo scorso maggio a Cannes si è fatto fotografare per la prima volta con Ines Rau, la donna transgender che accompagna Mbappé ormai da qualche mese dribblando, come sa far ...