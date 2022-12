(Di venerdì 23 dicembre 2022) Per festeggiare l’versario torna in libreria una serie di imperdibili volumi, sia per i contenuti sia per l’obiettiva qualità di stampa e l’eleganza delle edizioni. Leggi

Internazionale

è un pianeta, ovvero un mondo a sé stante, in realtà tutto da (ri)scoprire. Per festeggiare i suoi 75 anni " il personaggio ebbe infatti i suoi "natali" di prima pubblicazione nel ...Un poderoso volume di 384 pagine nell'ampio formato 17 23,7 (quello avviato con successo dalloanni '90 e da I Maestri Disney e sfruttato poi per diversi prodotti da collezionisti), ... Zio Paperone ha 75 anni ma è una maschera del mondo di oggi - Francesco Boille Tutti conoscono la storia del vecchio Scrooge e della sua redenzione ma non tutti sanno che il capolavoro di Charles DIckens era molto di più: una ...Con Topolino i festeggiamenti non finiscono mai! Questa settimana il magazine a fumetti più amato, edito da Panini Comics, raggiunge il numero 3500 e, per ...