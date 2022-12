Il Sole 24 ORE

Le preoccupazioni per la sicurezza didurante questo primo viaggio all'estero da quando è cominciata l'invasione russa a fine febbraio scorso hanno fatto sì che il viaggio sia rimasto ...'Dovrei sentireprima di Natale, anche perché voglio fare gli auguri al popolo ucraino', ... Del conflitto è anchea parlare Papa Francesco. 'In nome di nessun Dio si può dichiarare '... Zelensky tornato a Kiev: io in ufficio, lavoriamo per la vittoria - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...È una reazione profondamente critica quella di Mosca all'indomani della visita di Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Prima il Cremlino, ...