Zanetti | «Lautaro ha avuto problemi fisici al Mondiale»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Javier, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a Tyc Sport die del suocon l’Argentina Javier, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a Tyc Sport die del suocon l’Argentina. Le sue dichiarazioni: «Ho fatto i complimenti aper il. Ha giocato bene e ha dato il suo contributo importante sia con il rigore contro l’Olanda e sia in finale. Poi ha giocato con alcuniche non gli hanno permesso di essere al 100%». L'articolo proviene da Calcio News 24.

fcinter1908

ha dunque aggiunto su: "Quando ha avuto le sue opportunità , anche se non ha segnato, ha dato una mano . Fa parte del calcio, l'importante è avere 26 giocatori in grado di aiutare. ...'L'ho salutato, gli ho fatto i complimenti; era felice ed emozionato' . Così Javier, in un'intervista rilasciata a TyC Sports , racconta il primo saluto aMartinez dopo la vittoria dell'Argentina agli ultimi Mondiali. L'attaccante dell'Inter è stato bersaglio di ... Zanetti: “Lautaro al Mondiale con problemi fisici. Il rigore con l’Olanda non era facile” El Toro continua a celebrare la Coppa del mondo senza curarsi troppo delle parole del suo vicepresidente all'Inter Javier Zanetti ...Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a Tyc Sport di Lautaro e del suo Mondiale con l’Argentina Javier Zanetti, vicepresidente ...