(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Venezia, 23 dicembre 2022 "non posso dimenticare ladella, che hanuove discussioni e nuovi dolore per il, con gli otto veneti che hanno perso la vita", le parole dinel corso della conferenza di fine anno. / FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La7

... fino alle emergenze sanitarie come Covid, West Nile e vaiolo delle scimmie e alladella ... E prima di iniziare il suo discorsoha anticipato: "Mi hanno detto che non posso parlare di ......e istituzioni - ha detto il presidente- . Nonostante la denatalità in tutta Italia il Veneto quest'anno ha avuto 28.464 nuovi nati. Tantissime, purtroppo, le morti a cominciare dalla... Zaia: "Tragedia Marmolada ha aperto ferita nel Veneto" Nel bilancio di fine anno del presidente della Regione Veneto anche la Pedemontana, la carenza di medici, le Olimpiadi Milano-Cortina e la tragedia della Marmolada ...Venerdì 23 dicembre il bilancio della Regione Veneto, dalla tragedia della Marmolada alla carenza dei medici negli ospedali e sul territorio. «Obiettivi 2023: completamento della Pedemontana e autonom ...