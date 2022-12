WWE | Rinviato l’evento indiano di gennaio | ecco le cause

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La WWE è uno dei colossi dello sport entertainment e grazie alla sua storia ed i suoi introiti ha la possibilità di organizzare grandi eventi non solo egli Stati Uniti ma anche nel resto del globo. Esempi lampanti sono i grandi show in Australia, in Arabia ed in Galles. La federazione aveva annunciato uno show in India per la metà dial quale avrebbero parteciato le star di Smackdown ed alcuni atleti locali ma a quanto pare la data slitterà. LeLo spettacolo era previsto per il 18al Gachibowli Indoor Stadium in Hyderabad, dove avrebbero ospitato circa 5.000 spettatori. Lo show non si terrà in questa data perchè non stati raggiunti gli accordi televisivi con l’emittente locale dei programmi di Stamford, ovvero Sony Six. La sensazione è che verrà probabilmente messo in calendario ad aprile subito dopo ...