Weghorst torna a parlare di Messi | “Almeno ora conosce il mio nome”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Woutdi Leoe della discussione a distanza che li ha visti protagonisti dopo Argentina-Olanda nel quarto di finale mondiale. Il ‘Que miras bobo?’, ‘Cosa stai guardando, idiota?’ pronunciato da, peraltro, è già diventato un tormentone sui social. Ma, dopo la sfida di Coppa di Turchia tra la sua squadra, il Besiktas, e il Sanliurfaspor, lancia messaggi di pace al fuoriclasse argentino. “Volevo porgergli i miei complimenti dopo la partita, ma non ha voluto”, ha spiegato l’olandese. “Lo prendo come un complimento il fatto che ora conosca il mio. Significa che ho fatto bene… In partita abbiamo combattuto e ci sono stati momenti di tensione, ma ho molto rispetto per lui. È il migliore, o uno dei migliori giocatori della ...