Volley | l’Italia ha naturalizzato Kamil Rychlicki L’opposto di Perugia ha il passaporto ed è convocabile…

(Di venerdì 23 dicembre 2022)ha ottenuto la cittadinanza italiana a inizio settembre. Il Coni aveva avanzato una richiesta al Consiglio dei Ministri che, su proposta dell’allora Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, aveva deliberato il conferimento della cittadinanza italiana “per aver reso eminenti servizi alin considerazione degli ottimi risultati conseguiti nella propria disciplina sportiva“. Il pallavolista ha vinto lo scudetto con Civitanova nel 2021, due Mondiali per Club (una con la Lube tre anni fa e uno congiusto un paio di settimane fa) e tre Coppa Italia (due con la società marchigiana e una con i Block Davils).è nato il 1° novembre 1996 a Ettelbruck (Lussemburgo) da una coppia di ex pallavolisti polacchi (Jacek Ryclicki ed Elzbieta Rychter). Il 25enne è dunque in possesso ...

Il Post

In serata, infatti, è giunto'ok definitivo per la disputa di Ipag Montecchio - Lpm Bam Mondovì , valido per gli ottavi di finale della CoppaFrecciarossa , per il 30 dicembre alle ore 19,30. ......'abbinamento con Trento nel quarto di finale di Coppache ... - Pallavolo, torna dal 27 al 29 dicembre'appuntamento con la ... il torneo digiovanile organizzato dalla Scuola di ... Nella pallavolo è stato l'anno dell'Italia