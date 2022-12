"Vogliono riprendersi da Soumahoro". Smontate le balle dei Verdi sui cinghiali

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La sinistra frigna per la norma sull'abbattimento dei, ma il ministro Lollobrigida mette a tacere le bufale: "In città e nei parchi non si potrà mai cacciare"

Footballnews24.it

... Madia, Picierno, Graziano), tutti animati da antichi spiriti ulivisti e riformisti,... Insomma, Bonaccini vuole"lo spazio politico - elettorale di un partito più grande e a ...Erling Haaland, 23 gol in 18 partite in stagione, vuolela scena dopo aver osservato da ...City sfida il Liverpool agli ottavi di finale di Coppa di Lega e Guardiola e Klopp... NBA, New Orleans-San Antonio: i Pelicans vogliono riprendere la marcia di vittorie La sinistra frigna per la norma sull'abbattimento dei cinghiali, ma il ministro Lollobrigida mette a tacere le bufale: "In città e nei parchi non si potrà mai cacciare" ...King Bibi ha affrontato quello che si preannuncia il vero problema del suo mandato, dover bilanciare le varie componenti di questa compagine: quella razzista ...