Viora Aogoi | “Calo nascite non si combatte con gravidanze in età avanzata”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La denatalità è un fenomeno preoccupante nel nostro Paese. Tra i Paesi industrializzati, l’Italia è quello in cui si fanno meno figli. Tuttavia, sia chiaro: ildellenon si contrasta favorendoin età. Ormai si pensa che con le tecnologie di oggi si possono fare figli anche dopo i 50 anni. Un messaggio sbagliato perché questecomportano un rischio serio per la salute materna”. Così all’Adnkronos Salute Elsa, Past president– Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani, parla dell’inverno demografico in Italia, tra i temi affrontati in occasione dell’ultimo congresso nazionale della Federazione Sigo,, Agui e Agite 2022, che ha visto riuniti a Milano oltre 1.500 ...

