Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2022 ore 17 | 45

(Di venerdì 23 dicembre 2022)DEL 23 DICEMBREORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERMANGONO FORTI DISAGI ALLA CIRCONE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO COME SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-DOVE REGISTRIAMO LUNGHE CODE TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE-SUD PER PROSEGUIRE SULL’A1 FINO A CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E ...

RomaDailyNews

... a Moncalieri, al confine con Torino coinvolgendo anche lasu corso Unità d'Italia, rotonda Maroncelli e di riflesso anche sulle strade moncalieresi di corsoe strada Mongina. Un tir, ...... in via degli Alpini (all'altezza del volto di via Ponte Cittadella), in via, (all'incrocio con via Cattaneo e via Manin) e in piazzetta Scalette Rubiani (fine via Oberdan). In Bra sarà attivo ... Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2022 ore 17:15 ...