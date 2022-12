Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2022 ore 15 | 30

(Di venerdì 23 dicembre 2022)DEL 23 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE CONGESTIONATA SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DELL’ANELLO, DOVE SI SEGNALANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO IN INTERNA DOVE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA PRENESTINA. TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-DOVE REGISTRIAMO LUNGHE CODE TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE-SUD IN DIREZIONE NAPOLI. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE, ...

RomaDailyNews

... in via degli Alpini (all'altezza del volto di via Ponte Cittadella), in via, (all'incrocio con via Cattaneo e via Manin) e in piazzetta Scalette Rubiani (fine via Oberdan). In Bra sarà attivo ...... del miglioramento della, della rigenerazione urbana, della tutela delle risorse idriche, ... Chi è Dario Scannapieco Dario Scannapieco è nato a18 agosto 1967. Il suo percorso di studi ... Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2022 ore 18:15 ...