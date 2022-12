Veneto | prete pubblica la foto di un vandalo sul giornale della chiesa | “Dobbiamo diventare responsabili”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un parroco in guerra con la “microcriminalità”. Don Gianni Antoniazzi, sacerdotedei santi Gervasio e Protasio nei pressi di Mestre, ha lanciato una campagna contro i casi di vandalismo e furto nella località veneta, scegliendo dire ladi un uomo a volto coperto, ripreso mentre vandalizzava le vetrine dei negozi vicini alla. “Perché tutta la comunità deve essere responsabile di quanto avviene nel territorio e non bisogna permettere che la malavita o quella che viene chiamata benevolmente ‘microcriminalità’, ne prenda possesso”, ha detto a Il Gazzettino don Antoniazzi, che hato lanell’ultimo numero del settimanale “Lettera Aperta”. Il periodico di otto pagine viene recapitato in tutte le case del rione Carpenedo, ...