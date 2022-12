Vauro in guerra al fianco di Putin | “All’Ucraina 40 miliardi di armi dagli Usa | è per la democrazia?” video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il vignettista di sinistra,, al secolo Mauro Senesi, ne spara un’altra delle sue, schierandosi apertamente dalla parte della Russia e die contro gli americani che ieri hanno accolto Zelensky e stanziato nuovi fondi per gli armamenti difensivi. “Qualcuno davvero è convinto che Washington spenda più di 40di dollari in armamenti perché gli stanno a cuore i confini dell’Ucraina e lain Ucraina?”, si chiedesu Twitter in undopo la visita lampo del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, negli Stati Uniti. Zelensky è stato ricevuto alla Casa Bianca dal presidente americano Joe Biden. L’Ucraina riceverà missili Patriot per la difesa dei propri cieli e un nuovo pacchetto di aiuti. Ildi ...