Valentina Parisse racconta ‘Vischio’ | «Un Natale quotidiano e sincero»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si intitola Vischio (LAB/Universal Music) il nuovo singolo di, uscito il 2 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo estivo di Animali, la cantautrice in questo singolo ciile lo fa da un punto di vista alternativo, non convenzionale. «Il brano è nato qualche tempo fa. – ci dice– Da tempo volevo fare una canzone che parlasse delda un punto di vista diverso rispetto alle canzoni che abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Nasce per questo, dal desiderio di parlare di une che non si fermasse sull’apparenza delle luci e delle tavole imbandite. Volevo fosse qualcosa di intimo». Con Vischio – scritto dall’artista in collaborazione ...

Valentina Parisse: età, fidanzato e biografia della cantante Valentina Parisse età. Valentina Parisse è nata a Roma nel 1989. E' una cantante. Valentina Parisse ha 33 anni. La sua vita privata è top secret e al momento non è noto se sia fidanzata o single.