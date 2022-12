Usa | ondata di gelo estremo | stato d’allerta per 135 milioni di persone

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Stati Uniti e Canada paralizzati da un’eccezionaledi. Una potente tempesta invernale artica ha messo più di 135disotto allerta meteo nel fine settimana prima dei giorni delle feste di Natale, i più trafficati dell’anno. L’allarme si estende da costa a costa e raggiunge l’sud fino al confine tra Stati Uniti e Messico e la Florida. I principali aeroporti hanno cancellato migliaia di voli mentre la tempesta si intensifica. L’di freddo potrebbe portare il Natale più gelido degli ultimi decenni, affermano i meteorologi. Il National Weather Service (NWS) ha dichiarato che temperature nel fine settimane sono possibili temperature fino a -45C in alcune parti del paese. Le temperature in picchiata potranno portare al congelamento ...

L'ondata di freddo potrebbe portare il Natale più gelido degli ultimi decenni, affermano i meteorologi. Il National Weather Service (NWS) ha dichiarato che temperature nel fine settimane sono possibili temperature fino a -45C in alcune parti del paese.