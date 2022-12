Usa | ondata di gelo estremo | oltre 10mila voli cancellati

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Stati Uniti e Canada paralizzati da un’eccezionaledi. Una potente tempesta invernale artica ha messo più di 135 milioni di persone sotto allerta meteo nel fine settimana prima dei giorni delle feste di Natale, i più trafficati dell’anno.aerei sono statio stanno subendo ritardi negli Stati Uniti a causa della tempesta d’inverno che sta investendo il Paese. Secondo il sito Flight.Aware.com, alle 15 (ora di New York) erano stati4.607, mentre altri 6.238 stanno subendo ritardi, in un giorno dove molti intendevano partire per le vacanze di Natale. L’allarme si estende da costa a costa e raggiunge l’sud fino al confine tra Stati Uniti e Messico e la ...

Adnkronos

L'di freddo potrebbe portare il Natale più gelido degli ultimi decenni , affermano i meteorologi. Il National Weather Service (NWS) ha dichiarato che temperature nel fine settimane sono ..., ecco la tempesta invernale: in Wyoming temperature fino a - 57°. Così le auto avanzano nella bufera I disagi per i milioni di americani in partenza per le feste di Natale sono enormi. Storica ondata di gelo e neve in arrivo tra Usa e Canada proprio in vista del Natale, accompagnata da venti gelidi violentissimi fino a 100km/h e temperature fino a ...