Un'eccezionale tempesta di freddo e neve si e' abbattuta su gran parte degli Stati Uniti, costringendo le compagnie aeree a cancellare oltre 3.000 voli in programma oggi. Da mercoledi', oltre 6.000 ...Oltre 650.000 persone sono senza elettricità a causa deldi cui 100.000 in Georgia, 70.000 in Texas, 70.000 in Connecticut, 50.000 in South Carolina e 45.000 nello stato di New York.. I ... Usa, il maltempo blocca il Paese: cancellati oltre 3.500 voli, a terra mezzo milione di persone Duecento milioni di americani, circa il 60% degli Stati Uniti, nell'allerta maltempo a causa della tempesta d'inverno che sta facendo crollare le temperature dal nord al sud del Paese.La tempesta di freddo e neve si sta abbattendo da New York a Seattle: da mercoledì annullati 6.500 voli. Forti ritardi per altri 21 mila viaggi. Ecco la mappa dei disagi ...