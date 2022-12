Uomo ucciso a coltellate mentre cerca di far ripartire l' auto

Repubblica Roma

...ha travolto due agenti di polizia a Kfar Qasim (a nord - est di Tel Aviv) ed è stato poidal ... Prima di salire sul suo veicolo, l'aveva anche sparato e lanciato una bottiglia incendiaria. ...E' Nazzareno Paolo Teti, 52 anni, originario di Vibo Valentia, l'ieri sera con una coltellata al collo in strada alla periferia est di Roma . Secondo quanto si apprende, l'era accanto alla sua autovettura in via della Borghesiana, quando è stato ... Uomo accoltellato e ucciso a Roma, colpito al collo è stato ucciso ieri sera in via della Borghesiana a Roma con una coltellata al collo. Immediatamente trasportato in ospedale a Tor Vergata, l’uomo è morto nel corso della notte. Secondo quanto ...L'uomo, Giovanni Carbone, originario di Matera e residente a Montesilvano, si sarebbe impiccato. Era in prigione per omicidio, con l'accusa di aver ucciso la donna con un colpo di pistola alla testa.