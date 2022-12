Un' avventura straordinaria Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari

(Di venerdì 23 dicembre 2022) «Bentornato, Mister!» Cosi ilcalcio annuncia «di aver raggiunto un accordo con Claudioche dall'1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra: l'ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2025». Per il mister romano, classe 1951, è un ritorno. È stato, infatti, l'delnel 1988, dopo le esperienze con Vigor Lamezia e Campania Puteolana. «È l'inizio di un'che rimarrà nella storia. Alla guida dei rossoblù - si legge sul sito - apre un ciclo: oltre a vincere la Coppa Italia di Serie C, è artefice di una doppia promozione consecutiva dalla C alla A e poi di una salvezza da favola nel massimo campionato. Una cavalcata gloriosa che i tifosi sardi ricorderanno ...

Esquire Italia

È l'inizio di un'che rimarrà nella storia. Alla guida dei rossoblù apre un ciclo: oltre a vincere la Coppa Italia di Serie C, è artefice di una doppia promozione consecutiva ...È l'inizio di un'che rimarrà nella storia. Alla guida dei rossoblù apre un ciclo: oltre a vincere la Coppa Italia di Serie C, è artefice di una doppia promozione consecutiva ... Film d'avventura da vedere, eccone 7 consigliati da noi La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...L'ex tecnico, tra le altre, di Juventus ed Inter torna alla guida del club rossoblù a 31 anni di distanza: contratto fino al 30 giugno 2025 ...