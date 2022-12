Un posto al sole | anticipazioni 23 dicembre 2022 | il ritorno di Chiara

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Petrone farà una sorpresa inaspettata a Nunzio, durante la puntata di Unaldi oggi 23. La ragazza, da diverso tempo, è ricoverata in una clinica fuori Napoli per disintossicarsi dalla sua pericolosa dipendenza dalla cocaina, mentre Nunzio sta continuando a lavorare al Vulcano in qualità di chef. Il giovane, però, di recente ha conosciuto Alice, la nipote di Marina, che ha subito messo gli occhi su di lui. La ragazza, pur sapendo del legame di Nunzio con, non ha perso tempo e ha provato in tutti i modi a sedurlo. Cammarota, inizialmente, ha rifiutato le avances di Alice e le ha spiegato di amaree di non avere intenzione di tradirla. Successivamente, però, quando la Petrone ha riferito al fidanzato di aver deciso di non ...