Un Natale a 5 stelle | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Una 5: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Una 5del 2018 diretto da Marco Risi. Prodotto e distribuito da Netflix, è stato distribuito inil mondo il 7 dicembre 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il Presidente del Consiglio Franco Rispoli, un ex commercialista che ha truccato il curriculum, essendo prossime le festività natalizie si reca in missione ufficiale a Budapest assieme al fedelissimo portaborse Walter Bianchini – ex comunista nostalgico migrato all’opposto schieramento politico pur di non perdere il proprio posto di lavoro – per rinforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Ungheria. Alla trasferta in terra ...