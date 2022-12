Un coro musicale per sbloccare ricordi e parole delle persone affette da demenza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Utilizzare il potere della musica” per alleviare la depressione e l’ansiada. È il nobile proposito di un nuovobritannico, il Gloucester Dementia Choir, che è stato lanciato sabato scorso con una speciale sessione natalizia, in cui a donne e uomini con questa patologia è stato offerto un ambiente sicuro per socializzare, cantare e celebrare la musica. Insieme, nonostante la malattia renda spesso questemolto sole, chiuse in se stesse, bloccate in un passato fatto di. Jacqueline Fitall, tra le pazienti, ha raccontato che la prima seduta è stata “deliziosa”. “A volte dimentico le cose, ma adoro cantare – dichiara -. Ci sonomolto simpatiche e mi sono divertita molto, è stata una bella ...

