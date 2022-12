Ultime Notizie – Roma | uomo accoltellato alla Borghesiana | è morto in ospedale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) E’inper le ferite riportate l’di 52 anniin serata ain zona. La vittima è stata aggredita in strada e colpita con una coltellata. Soccorso e portato in, è deceduto poco dopo. Sull’episodio indaga la polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Il commissario tecnico della nazionale francese deciderà in questi giorni se proseguire sulla panchina dei Blues. Il presidente della FFF: 'Credo che ...Tragedia nella tragedia nell'omicidio della bancaria 41enne Eliana Maiori Caratella : oggi alle 20 nel carcere di Lanciano dove era rinchiuso da lunedì sera dopo aver sparato alla compagna, si è ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre Dal 1958 fino al 2013: 43 annate che formano "The Library", l'archivio prezioso della Valpolicella. Andrea Lonardi, direttore operativo ...di Tamara Gallera I giornalisti in Somalia hanno denunciato l'ultima direttiva sui media emanata dal governo, che la scorsa settimana ha ordinato a tutti i notiziari di inviare i contenuti per l'appro ...