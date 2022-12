Ultime Notizie – Roma | ragazzo rapito a Ponte Milvio | la testimonianza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Nessuna colluttazione, nessuna confusione. Poco prima che il locale chiudesse, in una serata tranquilla e affollata, undi colore, sarà stato mio coetaneo, 20enne pure lui, è entrato per controllare che chi dovevano portare via fosse effettivamente all’interno. Lo hanno fatto uscire con un pretesto e sono andati via con lui”. E’ il racconto che Matteo, cameriere da appena un mese nel ristorante Moku in viale di Tor di Quinto, fa all’Adnkronos del sequestro di Danilo Valeri. “Nessuno si è accorto di nulla, non c’è mai stata tensione all’interno anche perché c’è la sicurezza all’esterno e sarebbero intervenuti loro. Quando poi sono arrivati i poliziotti e hanno chiesto le riprese delle telecamere, abbiamo ricostruito quanto accaduto”, sottolinea. “Da quando lavoro qui non ho mai assistito a cose strane – aggiunge, rispondendo alle lamentele mosse da alcuni ...

