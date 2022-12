Ultime Notizie – Roma | ragazzo rapito a Ponte Milvio | la denuncia dei commercianti

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Preoccupato? E’ il minimo, con la preoccupazione qui conviviamo. Sono però stufo, stufo di quello che noitroviamo la mattina al momento di tirar su la saracinesca: bicchieri, fazzoletti sporchi di sangue, vomito”. E il racconto che fa all’Adnkronos un commerciante di viale di Tor di Quinto, a pochi metri dal ristorante giapponese Moku, dove nella notte un gruppo di persone ha fatto irruzione per portare via Danilo Valeri. “Qui la notte succede il caos più totale, mi sono spostata a Parioli e in zonaormai lavoro solo lì – aggiunge Carlotta -. Mia figlia, che ha 16 anni, ormai va altrove a divertirsi perché adesso i coetanei si divertono a uscire coi coltelli e con quelli a pungere i passanti sulle gambe, senza motivo. E poi quello che troviamo in strada. Ma che aspettano a intervenire?”. “ Adnkronos, ...

Sky Tg24

Salgono anche le aziende di credito, sull'inda delledichiarazioni di Luis de Guindos: il ...2% si spinge su nuovi top di periodo grazie allepositive: l'ex Finmeccanica ha annunciato di ...Viaggi di Natale a rischio. Le compagnie europee hanno annunciato diversi scioperi per questo mese, con migliaia di viaggiatori che rischiano di veder saltare i propri piani per le vacanza di dicembre ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre A fine anno tiriamo le somme selezionando quelle che sono state, secondo noi di Comingsoon.it - Serie TV, le migliori arrivate sulla piattaforma negli ultimi dodici mesi. Basata su Il cannocchiale ...Il comunicato del club laziale La Roma chiuderà il 2022 con un ultimo test tra le mura di Trigoria contro la Viterbese. Ecco l’annuncio del club di Serie C sul proprio sito ufficiale: In data 30.12.20 ...