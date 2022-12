Ultime Notizie – Incontro Autogrill | Renzi deposita ulteriore memoria sul caso

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il senatore Matteo“depositerà alla procura di Roma quest’oggi unasulla vicendache dimostra un modo inoppugnabile le clamorose contraddizioni del racconto di Report. Il senatore– che in queste settimane ha seguito personalmente gli sviluppi della vicenda – attende con curiosità e fiducia le risultanze della perizia e conferma la piena fiducia nell’azione degli inquirenti. E, ovviamente, il senatoresi attiene rigorosamente e scrupolosamente ai vincoli del segreto istruttorio e del segreto di stato”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione