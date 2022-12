Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 137 599 contagi e 798 morti | bollettino della settimana

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sono 137.599 i nuovida coronavirus insecondo l’ultimole diffuso, 23 dicembre, dal ministeroSalute con i datidal 16 al 22 dicembre Si registrano inoltre altri 798. In calo del 21,2% i casi rispetto allaprecedente (quando erano 174.652). Aumentano invece dell’11% i decessi rispetto a sette giorni fa (quando erano 719). In lieve calo il tasso di positività nell’ultima: si attesta a quota 13,5%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto allaprecedente (16%). Calano anche i test eseguiti in 7 giorni: ilriporta infatti 1.019.362 tamponi, il 6,8% in meno ...

