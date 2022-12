UFFICIALE – Ochoa è il nuovo portiere della Salernitana

Tuttosport

Il club campano ha annunciato ufficialmente l'arrivo del messicano: 'Raggiunto l'accordo con il portiere classe '85 Guillermo. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2023 con opzione di prolungamento e indosserà la maglia numero 13'. La società poi postato sui social la foto del nuovo acquisto: '......ha indossato negli ultimi tre anni la maglia del Club America, società che lo aveva lanciato ...che questo è il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo ' si legge nel comunicatoTITE ... Ufficiale, Ochoa alla Salernitana: il comunicato del club Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere classe '85 Guillermo Ochoa. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2023 con opzione di prolungamento e indoss ...In attesa di poterlo depositare ufficialmente in Lega, cosa che potrà avvenire soltanto a partire dal 2 gennaio, Guillermo Ochoa ha intanto firmato il contratto ...