Ucraina | Putin usa per la prima volta la parola ‘guerra’ | “Prima finisce meglio è”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Vladimirha usato per lain pubblico la“guerra” per riferirsi al conflitto in, invece di parlare come sempre di “operazione militare speciale”. “Il nostro obiettivo non è far girare il volano del conflitto militare, ma, al contrario, porre fine a questa guerra.è”, ha detto il presidente russo ai giornalisti a Mosca, dopo aver partecipato a una riunione del Consiglio di Stato sulle politiche giovanili. “Ci siamo impegnati e continueremo a lottare per questo”. I critici diaffermano che usare la“guerra” per descrivere il conflitto ucraino è illegale in Russia da marzo, quando il leader russo ha firmato ...

Il piccolo Stato ex - sovietico ha accusato i media di aver trasmesso "informazioni non corrette" sulle operazioni militari russe in. Le emittenti, alcune delle quali trasmettono in moldavo e ...... non prima di febbraio, quandopotrebbe scatenare la seconda ondata dell'invasione, potranno ...e che potrebbe non condurre in porto il piano da 47 miliardi di dollari di nuovi aiuti per l'