Firenze Post

...l'uso nella guerra in'. Zelensky 'farebbe meglio a sapere che la pazienza strategica dell'Iran per accuse così infondate non è infinita'. Gli Stati Uniti inizierano a breve l'...Mentre il Pentagono non ha specificato quando inizierà esattamente l'o quanto tempo ...gli Stati Uniti avevano annunciato la fornitura di un nuovo pacchetto di aiuti militari all'... Ucraina: “Addestramento militari all’uso dei missili Patriot inizierà molto presto”. Lo afferma alto funzionario Difesa Usa Continueremo a sostenere l'Ucraina finché non arriverà una pace giusta che rispetti il diritto dell'Ucraina a vedere soddisfatte le sue richieste di indipendenza e di libertà, afferma il ministro ...Gruppo Wagner nel mirino in Africa: un pacco bomba ha ferito il responsabile di Casa Russia, un aereo sconosciuto ha bombardato una loro base a Bassangoa ...