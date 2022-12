Uccide L' attacco alla destra dei socialisti francesi dopo la sparatoria di Parigi

ilGiornale.it

L'autore dell', stando a quanto rivelato da BfmTv, era già noto alla polizia e alla giustizia francesi per due episodi di tentato omicidio avvenuti nel 2016 e nel 2021. Il primo si è ...'L'antiscienza oggipiù persone della violenza delle armi, del terrorismo globale, della ... terrorizzare le loro famiglie, attaccare i loro computer e lanciare unnucleare. Hotez è ... "Uccide". L'attacco alla destra dei socialisti francesi dopo la ... Un pensionato con precedenti ha iniziato a sparare vicino un centro culturale curdo nel decimo arrondissement. È stato fermato dalle forze dell'ordine che ora cercano di capire se c'è un legame con la ...A Kherson due persone sono morte a causa dei bombardamenti russi. Lo riferisce l'Ufficio del procuratore regionale di Kherson via Telegram, come riporta ...