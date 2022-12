TS – Huijsen | il nuovo De Ligt che la Juventus blinderà Si ispira a Van Dijk

(Di venerdì 23 dicembre 2022) 2022-12-23 12:57:23 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: TORINO – Dean Donnyha 17 anni, è alto 1,95 e già ha fatto breccia nel “cuore” di Max Allegri. Schierato a sinistra nella difesa a tre contro il Rijeka, ha dimostrato di essere competitivo e si è preso i complimenti del tecnico. L’olandesone volante è definito ilMatt Dedella. Ok, è presto e i due sono profondamente diversi anche dal punto di vista fisico, ma il ragazzo ha un potenziale clamoroso. E una storia incredibile alle spalle. Nel 2021, infatti, è stato prelevato per 200 mila euro dal Malaga. Figlio di Donny, con precedenti all’Ajax, cresciuto a Marbella dove si era trasferita la famiglia, è sbocciato poi nel Malaga. Gli osservatori bianconeri hanno ...

