“Trump ha aizzato la rivolta | è inadatto a qualsiasi carica” | le conclusioni sull’assalto a Capitol Hill

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Chiedono che sia bandito da tutti gli incarichi pubblici futuri, perché il 6 gennaio 2021 ha “la” per rovesciare la sua sconfitta, portando all’assalto dinel giorno in cui il Congresso era riunito per ratificare la vittoria del democratico Joe Biden. A quasi due anni dall’irruzione dei sostenitori di Donaldal Parlamento americano e dopo 18 mesi di lavoro, la Commissione speciale della Camera – composta da sette democratici e due repubblicani – ha concluso le indagini e reputato che il tycoon – intenzionato a correre anche alle primarie repubblicani in vista delle prossime presidenziali – sia “” in base all’articolo 14 della Costituzione americana che stabilisce che “chiunque abbia prestato ...