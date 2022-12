Trailer ingannevoli | la Universal in tribunale a causa di un film con Ana de Armas

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Pictures è finita inper unalegale per idi Yesterday che mostravano la presenza di Ana de, poi esclusa dal montaggio definitivo del. Unaintentata da una coppia di fan scontenti di quanto accaduto potrebbe avere ramificazioni di vasta portata per lo studios cinematografico. Martedì scorso, un giudice californiano ha autorizzato il proseguimento dellalegale in cui si accusavaPictures di aver dato vita a. Il caso è iniziato a gennaio, quando Paul Michael Rosza e Conor Woulfe hanno citato in giudizio lasostenendo di aver noleggiato Yesterday con l’aspettativa ...

Ognuno di loro aveva pagato quasi 4 euro su Amazon Prime Video per vederla nel film, basandosi su un trailer con l'attrice cubana. Purtroppo le sue scene sono state tagliate in fase di montaggio. Gli studios dovranno rivedere come promuovere i titoli in arrivo dopo che un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha stabilito che possono essere citati in giudizio per pubblicità ingannevole se pubblicano trailer fuorvianti. Cinema e Trailer ingannevoli: La causa dei fan di Ana de Armas - un giudice degli Stati Uniti ha stabilito che gli spettatori possono ora citare in giudizio gli studi se pubblicano trailer ritenuti fuorvianti. I trailer possono essere pubblicità ingannevole Secondo una nuova causa legale si, specialmente se c'è di mezzo Ana de Armas.