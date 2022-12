Traffico Roma del 23-12-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione per un incidente code sulla diramazione disud dal raccordo anulare alla barriera disud e verso laNapoli ancora grosse difficoltà poi per chi si trova a percorrere la uno ci sono Infatti incolonnamenti a partire dalla diramazionenord e fino a Ceprano in direzione di Napoli resta chiusa per lavori la via Appia tra via delle Capannelle via Pizzo di Calabria verso il centro città deviazioni in via delle Capannelle inevitabili ripercussioni in tutta la zona è a causa del superamento dei limiti di smog nell’aria sono scattate oggi alcune restrizioni interno della nuova fascia verde fino alle 20:30 ferme le auto a benzina fino alla categoria Euro 3 quelle a gasolio fino ad euro 4 ed i ciclomotori e motoveicoli a gasolio sino ad ...