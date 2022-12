Traffico Roma del 23-12-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione code sulla diramazioneSud entra la barriera diSud Monte Porzio verso laNapoli grosse difficoltà proprio per chi si trova percorso da uno ci sono incolonnamenti a partire dalla diramazione dinord fino a Ceprano in direzione di Napoli con tempi di percorrenza di circa 3 ore sul grande raccordo anulare ancora coda in carreggiata interna attratti dalla Cassia all’uscita per laL’Aquila è in carreggiata esterna dallaFiumicino alla via del mare e dalla Laurentina la diramazioneSudintenso sulla Cristoforo Colombo con code accordo via di Malafede in direzione di Ostia migliorata invece la circolazione lungo la Pontina e rallentamenti ora ...