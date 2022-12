Traffico Roma del 23-12-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Luceverdedentro fatti dalla redazione ancora code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tratti dalla cassie alla Prenestina e lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino alla diramazioneSud code sulla diramazioneSud tra il raccordo in Monte Porzio verso laNapoli proseguendo sullaNapoli ci sono poi grosse difficoltà con incolonnamenti sino a Ceprano in direzione Napoli code sulla Pontina tra tira Viale dell’Oceano Atlantico a Castel di Decima verso Pomezia e sulla Cristoforo Colombo dal raccordo via di Malafede in direzione di Ostia in tangenziale incolonnamenti da Corso Francia la batteria Nomentana verso San Giovanni altri code tra viale Castrense l’uscita per laL’Aquila nelle due direzioni che resta chiusa tra ...