Traffico Roma del 23-12-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ultimi preparativi al Natale conintenso sia in città sia sulle principali direttrici in uscita dalla capitale superati i limiti di smog nell’aria scattano oggi alcune restrizioni all’interno della nuova fascia verde dalle 17:30 alle 20:30 Fermi le auto a benzina fino alla categoria Euro 3 e quelli a gasolio sino ad euro 4 domani nuovo stop ma solo in mattinata dalle 6:30 alle 9:30 per attivare l’utilizzo dei mezzi pubblici dalle 17:30 di oggi e per l’intera giornata di domani biglietto di viaggio gratuito sul bus tram metro fino al 8 gennaio in servizio Inoltre tre linee bus navetta sempre gratuite si tratta della linea elettrica 100 e delle nuove linee free1 da Termini a via del Tritone è free 2 da Piazzale dei Partigiani a via del Corso ricordiamo ...