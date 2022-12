Tra guasti e mezzi fatiscenti | il 2022 è l’anno peggiore per il trasporto pubblico di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un calo costante avvenuto nel tempo, che vede quest’anno, se le previsioni saranno anche confermate dai dati ufficiali di dicembre, ilno toccare un profondo minimo storico, negli ultimi tre lustri, in termini di offerta di servizio complessiva agli utenti. Il totale di chilometri percorsi negli ultimi 12 mesi, tra bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie ex concesse, dovrebbe alla fine attestarsi intorno ai 141 milioni: ovvero circa sette in meno rispetto al 2021, ben 23 in meno del 2009, quando ipubblici della Capitale percorsero complessivamente oltre 164 milioni di chilometri. Ilper ipubblici diUna riduzione graduale che, in ogni caso ...