Tour de France 2024 | Prudhomme | “Legame con Italia si rafforza”

BolognaToday

Da Piacenza a Torino, passando per le Langhe. Si snoderà per 259 km la terza tappa delde2024 , che attraverserà il Piemonte e terminerà il 1° luglio nel capoluogo della regione. Evento unico, mai avvenuto prima Un evento straordinario, storico, mai avvenuto prima. Per la ...Nella sontuosa cornice di Palazzo Madama a Torino la presentazione della Grand Depart delde2024 ha posato l'attenzione sulle frazioni che coinvolgeranno il Piemonte in uno storico evento tra Toscana ed Emilia ed appunto la nostra Regione. Un trittico al quale seguirà il ... Il Tour de France 2024 passerà da Bologna. E' ufficiale Così il direttore generale del Tour de France, Christian Prudhomme, a Torino per la presentazione della tappa piemontese del Tour nel 2024. "Per questo - ha aggiunto - siamo qui, perché le nostre ...Il direttore generale della grande corsa a tappe: "C'è un grande legame di sport fra Italia e Francia, fra Piemonte e Francia, fra Torino e Francia, un legame che ora si rinnova e rafforza" ...