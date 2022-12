The Serpent | il vero serial killer che ha ispirato la serie Netflix sarà rilasciato

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Charles Sobhraj presto verràdal carcere, l’uomo è unfrancese e alla sua figura e ai suoi omicidi è ispirata The, ladistribuita danell’aprile del 2021. Sobhraj stava scontando due ergastoli per l’omicidio di due turiste, ma è sospettato di aver commesso almeno venti omicidi nel sud e sud-est asiatico. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema del Nepal per le cattive condizioni di salute del, per la sua età e per buona condotta. Charles Sobhraj dovrà lasciare il Nepal entro 15 giorni. Charles Sobhraj è nato a Saigon, in Vietnam, nel 1944 e ha la cittadinanza francese. Da adolescente scontò alcuni mesi di prigione per piccoli furti. Dopo un rapina, lasciò la Francia per sfuggire ad un mandato di cattura. ...