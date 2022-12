Tetto prezzo gas | Meloni | “Funziona | successo governo italiano”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – “del gas in calo, vicino ai livelli precedenti l’invasione dell’Ucraina”. E’ il tweet del premier Giorgiache posta il titolo di un quotidiano con la notizia del calo deldel gas a livelli precedenti la guerra in Ucraina. “Sono i primi effetti dell’accordo europeo sul #pricecap, raggiunto nei giorni scorsi e per cui ilsi è strenuamente battuto con”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

In contemporanea, in sede europea, grazie all'intervento dell'Italia e del presidente Meloni siamo riusciti a ottenere ilaldel gas'. pagina successiva >> Iscriviti alla newsletter'Ilaldel gas è un passo in avanti ma non avrà un effetto immediato per alleviare la sofferenza di cittadini e imprese'. Lo afferma l'eurodeputato del gruppo Greens Ignazio Corrao. xf4/sat/... Aiget: "Tetto prezzo gas misura inefficace e potenzialmente dannosa" Gas: crolla la domanda, i prezzi tornano ai livelli precedenti la guerra in Ucraina di Luca Pagni In coincidenza con l'approvazione del tetto del… Leggi ...Il regolamento sul price cap adottato formalmente dal Consiglio Ue, mentre Mosca minaccia di dirottare il gas verso mercati non europei ...