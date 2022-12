Tennis | Vagnozzi ' Sinner ha potenzialità per vincere uno Slam'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il coach dell'altoatesino: "L'obiettivo per il 2023 è tornare alle Atp Finals" ROMA - "Il rammarico più grande della passata stagione è essersi fermati, causa infortunio, in tornei in cui si erano ...

OA Sport

"È stato un 2022 con tanti infortuni e un cambio di guida tecnica in corso d'opera (giunto a febbraio, ndr) - sottolinea- Andando a vedere il bicchiere mezzo pieno, Jannik ha senza dubbio ...Jannik Sinner è stato la maggior delusione neldel 2022. È quanto decretato da L'Équipe , che ha messo il 21enne altonesino in cima alla ... Inzialmente si affida a Simonepoi anche a ... Tennis, il programma di Jannik Sinner nel 2023: gennaio molto intenso e con tante scadenze in classifica Il coach dell'altoatesino: 'L'obiettivo per il 2023 è tornare alle Atp Finals' ROMA (ITALPRESS) - 'Il rammarico più grande della passata ...Tennis - Flash, Interviste, Italiani | "Il mio obiettivo è giocare regolarmente nel circuito Challenger", così il 23enne marchigiano affronta gli ultimi tornei dell’anno, in vista della stagione 2023 ...