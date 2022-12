Tennis | Raonic vede la luce in fondo al tunnel | potrebbe tornare nel 2023 in Australia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La carrieratica di Milosnon essere ancora finita. A far sperare i tifosi è l’intervista rilasciata dal suo allenatore, Mario Tudor, al quotidiano SportKlub. Ilta canadese, che non gioca un match ufficiale da oltre un anno e mezzo, sta recuperando dagli infortuni e spera dinel. “Dopo aver saltato due stagioni è lecito avere brutti pensieri, maama così tanto ilche è più motivato che mai a. Non lo fa per ragioni economiche, bensì perché adora questo sport”. Per fissare una data del rientro è ancora presto, ma se tutto dovesse andare come da programma non è da escludere una presenza del canadese già innel. “Ha un fisico ...

